1 maggio: sicurezza lavoro a Prato

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAG - La sicurezza nei luoghi di lavoro è stata al centro della manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil per il 1 maggio a Prato. Lo slogan 'Sicurezza: il cuore del lavoro', apriva il corteo dei lavoratori, con i segretari generali delle 3 confederazioni, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo e molti leader politici tra i quali il segretario reggente del Pd Maurizio Martina. Prima degli interventi dei sindacalisti, ha rivolto un saluto ai partecipanti anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni che ha voluto ricordare come la città abbia saputo reagire dopo il rogo del 1 dicembre 2013 nel quale morirono 7 operai cinesi. "In 3 anni grazie al protocollo lavoro sicuro sono state controllate oltre 8mila aziende (8257), elevate 13 milioni di multe, portando a una riduzione fortissima - più della metà - dei dormitori abusivi nelle aziende e a una riduzione del 70% delle carenze gravi sulla sicurezza". Alla manifestazione era presente anche il gonfalone della Regione Toscana.