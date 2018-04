A Pisa mostra ceramica più grande Italia

(ANSA) - PISA, 28 APR - Dieci secoli di storia, tra artigianato, commerci internazionali e trasformazioni culturali: si apre sabato 5 maggio la più grande mostra sulla ceramica mai realizzata in Italia, 'Pisa città della ceramica. Mille anni di economia e d'arte, dalle importazioni mediterranee alle creazioni contemporanee'. Il progetto della Società Storica Pisana si sviluppa lungo sei mesi, fino al 5 novembre, in 4 sedi espositive principali (San Michele degli Scalzi, Palazzo Blu, Camera di Commercio e museo di San Matteo), con oltre 500 pezzi in mostra e un cartellone di eventi. Non solo esposizioni, ma anche percorsi guidati in città e nel territorio pisano alla scoperta di inediti palazzi, chiese decorate da bacini ceramici, esempi di archeologia industriale e ceramisti ancora in attività e un sito web fruibile da smartphone, con mappe personalizzabili per costruire in autonomia il proprio itinerario di visita.