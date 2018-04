Terrorismo: barriere sembrano lucchetti

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - A forma di lucchetti e di libri.

Questi i primi modelli di barriere antisfondamento contro il pericolo di attacchi terroristici che saranno realizzati a Firenze. Al momento, riferisce il Comune, si stanno realizzando i prototipi ma in estate le nuove fioriere potrebbero cominciare ad essere posizionate nelle postazioni già individuate dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'idea dei lucchetti, spiega un comunicato, arriva dal concorso di idee 'Chiamata alle Arti #Florence calling', lanciato nei mesi scorsi per trasformare in arredo urbano le barriere antisfondamento in città, posizionate dopo i recenti attacchi terroristici. Al concorso arrivarono 52 proposte, sia da Firenze sia da altre città, anche dall'estero. Molti dei proponenti sono architetti, singoli o associati, ma ci sono anche ingegneri, agronomi, garden e interior designer, studenti.