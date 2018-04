Apre a Livorno nuovo Museo della città

(ANSA) - LIVORNO, 24 APR - Sarà inaugurato il 30 aprile a Livorno il Museo della Città, un ampio percorso espositivo che, attraverso opere d'arte, fotografie, cimeli e reperti archeologici, selezionati dalla collezioni cittadine, racconta l'evoluzione storica e culturale di Livorno, dalle sue origini fino all'epoca attuale. Un museo nel museo, perché il nuovo percorso espositivo trova spazio nell'antico edificio dei Bottini dell'Olio nel cuore del quartiere de La Venezia.

Il nuovo Museo della Città mette in mostra un vero florilegio del patrimonio delle collezioni cittadine conservate nei depositi del Museo Fattori e della Biblioteca Labronica Guerrazzi. Spazio anche per le tre teste false di Modigliani della famosa 'beffa di Modì', per la prima bandiera del Partito Comunista italiano, nato a Livorno nel 1921 quando ci fu la scissione dal Partito Socialista e al monumento simbolo, i 'Quattro Mori', di cui viene esposto un bozzetto in gesso attribuito a Pietro Tacca.