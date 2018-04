Posterheroes, su comunicazione sociale

(ANSA (ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Scioglimento dei ghiacciai, inquinamento degli oceani, ma anche la parità di genere e la sostenibilità energetica: questi alcuni dei temi affrontati dai cartelloni della mostra 'Posterheroes', dedicata alla grafica della comunicazione sociale e visitabile da oggi fino al 19 maggio nella sede di Ied, l' istituto europeo di design di Firenze (ingresso libero). L'esposizione raccoglie le opere dei 40 finalisti dell'omonimo contest, promosso da Favini in collaborazione con il gruppo Ied e l'associazione Plug. Il concorso è stato vinto da Melania Branca: 24 anni, originaria di Reggio Calabria, studentessa di design a Firenze, si è affermata con 'Fashion is the Future', lavoro con cui ironizza su un futuro poco sostenibile nel quale sarà necessario proteggersi dagli agenti inquinanti con maschere antigas, ma 'griffate'.