Offese a prof Lucca, 6 studenti indagati

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Sono sei, secondo quanto si apprende, gli studenti che al momento risultano indagati dalla procura presso il tribunale dei minori di Firenze per gli episodi di bullismo avvenuti all'istituto tecnico di Lucca, e registrati con video poi diffusi in rete. I reati ipotizzati sarebbero quelli di violenza privata e minacce gravi.

Sempre secondo quanto emerso, gli inquirenti starebbero vagliando anche la possibilità di contestare il reato di tentato furto dell'Ipad col registro elettronico, che uno studente prova a strappare dalle mani del professore. Quest'ultimo, secondo quanto riportato oggi da due quotidiani, ieri è stato intanto ascoltato dalla polizia giudiziaria, come persona informata sui fatti.