Petardo davanti sede Casapound Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Un petardo è esploso la scorsa notte intorno alle 2 davanti la sede di Casapound in via Fontana a Firenze. Secondo gli investigatori il petardo, di quelli normalmente in vendita, sarebbe stato posizionato tra la saracinesca esterna e la porta interna della sede. L'esplosione non avrebbe provocato gravi danni. Indagini sono in corso da parte della digos.