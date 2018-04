Nautica: a Seatec vincitori premio Myda

(ANSA)- MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 6 APR - Sono stati numerosi e di grande interesse i partecipanti al Myda (Millenium Yacht Design Award), il contest punto di riferimento per la "scoperta" dei designer nautici e navali di maggior talento, organizzato da IMM/Carrarafiere e nato nell'ambito di Seatec, salone internazionale della subfornitura nautica. La "Barca a misura d'uomo" e la "Disabilità a bordo" i temi del Myda 2018.

La Giuria ha assegnato il primo premio per la sezione "nuovi progetti", al polacco Wojciech Wesolekt, per il suo "RAT120" mentre il primo premio nelle due sezioni è andato a D950 EVA, una barca a vela di Alessandro Comuzzi di Zugliano (Udine). Per la categoria esordienti il vincitore col progetto "Hydra" è lo svedese Eduard Gray. Nella sezione esordiente della sezione dedicata a "La barca a misura d'uomo" vincente è risultato il catamarano DRC8 del finlandese Mikko Hörkkö. Il premio l'imprenditore nautico dell'anno, è stato assegnato al Cantiere Sanlorenzo e ritirato dal presidente Massimo Perotti.