Studenti Usa manifestano contro uso armi

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Mostrando striscioni con scritto 'No gun Mr Trump', 'End gun violence', e 'Enough is enough', alcune decine di studenti americani hanno manifestato a Firenze, in piazza San Lorenzo, contro l'uso delle armi e le sparatorie nelle scuole negli Stati uniti. Gli studenti manifestano in solidarietà con i loro colleghi che oggi a Washington hanno organizzato una grande marcia per chiedere restrizioni sull'uso delle armi da fuoco negli Usa, dopo la strage di San Valentino alla Marjory Stoneman Douglas high school di Parkand, in Florida, dove un 19enne ha aperto il fuoco uccidendo 17 persone.

"Negli Usa - hanno spiegato i manifestanti - una media di 96 persone, di cui 7 bambini, vengono uccisi ogni giorno con armi da fuoco. Diciamo no all'epidemia della violenza armata in Usa, e diciamo anche no alle sparatorie omicide e razziste che hanno colpito Firenze nel 2011 e anche recentemente con l'assassinio razzista di Idy Diene, il 5 marzo. Fermiamo la violenza delle armi da fuoco".