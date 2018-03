Fiamme in casa Arezzo, morto 78enne

(ANSA) - AREZZO, 21 MAR - Intervenuti per un incendio in un'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato morto, all'interno della casa, un uomo di 78 anni. E' accaduto stamani in una zona montana di Palazzo del Pero, frazione del comune di Arezzo. In corso di accertamento le cause che hanno provocato il rogo, anche se non è escluso che le fiamme possano essersi sviluppate da un braciere e da una stufa accesi a causa delle temperature rigide. Sul posto intervenuti anche i carabinieri e 118.

Domato l'incendio i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nella casa rinvenendo il cadavere dell'anziano: inutili i soccorsi del 118.