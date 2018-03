Cavallo cade in piscina,salvato da Vvf

(ANSA) - GROSSETO, 21 MAR - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alla Sabatina, nel comune di Campagnatico (Grosseto) per recuperare un cavallo che era caduto in una piscina che al momento dell'incidente era coperta da un telo. L'animale è stato imbracato ed è stato salvato. I pompieri, poche ore prima, erano intervenuti in località La Zingherina di Caldana, nel comune di Gavorrano (Grosseto), per recuperare un altro cavallo caduto in un fosso. L'animale si trovava lì da alcune ore. Con l'ausilio di una gru, la squadra dei vigili del fuoco, sotto la guida di un veterinario che ha poi curato il cavallo, è riuscita a portarlo su un terreno pianeggiante, poi in una zona a favore di vento per farlo respirare meglio.