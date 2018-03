A Celle 'Serra poeti' di Veronesi e Mati

(ANSA) - PISTOIA, 21 MAR - Trenta cipressi disposti su quattro filari convergenti verso un punto focale, rappresentato da una struttura in acciaio e vetro. Si tratta dell'opera d'arte ambientale 'La serra dei poeti', allestita nella Fattoria di Celle di Santomato (Pistoia) e presentata il 21 marzo, proprio nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata della poesia. A realizzarla sono stati il paesaggista-musicista Andrea Mati (per la parte che riguarda i cipressi) e lo scrittore (e architetto) Sandro Veronesi, che ha progettato la particolarissima serra, ispirandosi al paraboloide iperbolico, mito ingegneristico del secolo scorso ed espressione plastica del concetto fisico di "resistenza per forma".

L'opera è l'80/a installazione presente alla Fattoria di Celle, una delle più importanti collezioni al mondo di arte ambientale che Giuliano e Pina Gori hanno costituito a partire dagli anni Settanta.