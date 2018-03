Rissa tra 40 persone, cartelli come armi

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Una rissa tra una quarantina di giovani peruviani è scoppiata ieri mattina a Firenze, tra via delle Porte Nuove e via Benedetto Marcello. I partecipanti si sono affrontati armati di bottiglie di birra, lattine e anche cartelli stradali mobili per poi fuggire all'arrivo della polizia. Secondo i primi accertamenti, la rissa sarebbe nata da una lite iniziata all'interno di un locale notturno della zona.

A chiedere l'intervento della polizia alcuni residenti, svegliati dalle grida in strada intorno alle 6. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato a terra cocci di vetro e lattine e tracce di sangue. Al vaglio la posizione di alcuni giovani peruviani che erano sul posto: avrebbero dichiarato di aver assistito alla rissa ma di non avervi partecipato. In corso anche verifiche della polizia amministrativa per quanto riguarda la regolarità della nottata di musica che era stata organizzata nel locale, già chiuso a febbraio per 15 giorni dalla questura, dopo una serie di episodi violenti avvenuti all'interno.