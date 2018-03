Emma, in tour anche in veste musicista

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Non solo cantante e ballerina ma pure musicista - "torno a suonare la chitarra" -, per uno spettacolo che sarà "uno show musicale a 360 gradi". Così Emma ha presentato a Firenze il suo nuovo 'Essere qui tour', che segue l'uscita del suo ultimo anno e che sarà il 23 maggio nel capoluogo toscano, tra le 7 città dove farà tappa a partire dal 16 maggio. La cantante ha anche spiegato che il tour, dopo la pausa estiva, riprenderà in autunno.

"Venire a Firenze per me è sempre speciale - ha spiegato la cantante che è nata e ha vissuto per quattro anni proprio nel capoluogo toscano -. Di questa città ho mantenuto l'ironia e l'iniziale distacco che preferisco avere con le persone prima di aprirmi a loro, caratteristica che ritrovo in voi fiorentini".