Viareggio-Rignanese a porte chiuse

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 18 MAR - La partita del campionato di serie D allo stadio dei Pini 'Torquato Bresciani' tra il Viareggio e la Rignanese è stata disputata a porte chiuse, senza pubblico. Ha vinto il Viareggio 3-1. A deciderlo era stata ieri la commissione comunale di vigilanza dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici allo stadio, rilevando che alcune aree dell'impianto non sono state sottoposte a monitoraggio come da precedente verbale. Per motivi di sicurezza l'impianto è stato chiuso anche per lo svolgimento delle gare della Viareggio cup, attualmente in corso, in attesa dei controlli previsti per domani. Inevitabili le proteste da parte degli sportivi e degli abbonati. Gli Ultras del Viareggio hanno esposto uno striscione all'esterno della gradinata e fatto il tifo. Al termine della partita la squadra e i dirigenti sono andati fuori a salutarli sotto la pioggia.