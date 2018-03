Fiorentina: Pioli, vittoria importante

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "L'esultanza sotto la curva nel finale? Di solito non lo faccio ma oggi me la sono sentita così. Sarebbe stato un peccato non vincere. Siamo stati bravi a evidenziare le loro difficoltà, facendo la partita dall'inizio alla fine.

Stiamo vivendo un momento particolare ed è giusto esultare così.

E' stata una vittoria importante, tutti i ragazzi stanno lavorando con grande impegno". Le parole di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, uscita vittoriosa dal campo granata. "La molla sono stati gli insegnamenti di Davide.

Metteva tutto sé stesso, ha sempre lavorato con grande serietà e noi dobbiamo portare avanti questo impegno. Solo in campo possiamo dimostrare il nostro attaccamento e il nostro ricordo di Davide, poi ovviamente le giornate non sono semplici perché Davide ci manca. Lui è dentro a tutte le nostre sensazioni".