Azzurri: Chiellini, domani accertamenti

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Giorgio Chiellini risponderà alla convocazione in Nazionale nonostante l'infortunio alla coscia sinistra rimediato ieri sera durante la partita contro la Spal.

Il difensore della Juventus sarà a Coverciano per il raduno e domani effettuerà a Firenze una serie di accertamenti per valutare le proprie condizioni. In via precauzionale, intanto, il ct Luigi Di Biagio ha convocato il difensore del West Ham Angelo Ogbonna.