Campionato bugia 2018 su mutamenti clima

(ANSA) - PISTOIA, 17 MAR - E' dedicata al meteo e ai cambiamenti climatici la 42/a edizione del Campionato italiano della bugia in programma a Le Piastre di Pistoia sabato 4 e domenica 5 agosto 2018. Oggi sono stati pubblicati i bandi per le sezioni verbale, letteraria e grafica. Gli aspiranti scrittori quest'anno saranno giudicati e recensiti da Sandro Veronesi e dovranno inviare i loro racconti-bugie entro sabato 7 luglio a accademiabugia@gmail.com. Stessa email per i concorrenti disegnatori, che avranno tempo per farlo fino al 15 luglio. Potranno inviare i loro disegni anche con la posta tradizionale, scrivendo a Accademia della Bugia, via della Chiesa 27, cap 51100 Le Piastre, (Pistoia), Italia. Le loro opere saranno esposte tutto il mese di agosto nelle strade del paese dell'Appennino.