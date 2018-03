Calcio: Empoli-Venezia 3-2

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 17 MAR - Sempre più primo in classifica l'Empoli che ha battuto al Castellani il Venezia per 3-2. Una gara dai due volti, con il primo tempo di marca solo toscana, mentre nella ripresa si è svegliata la squadra di Inzaghi, rimontando due volte. La formazione di Andreazzoli è alla 16/a vittoria, imbattuta da quando il tecnico massese guida la squadra. L'Empoli è andato in vantaggio al 3', con una conclusione dai trenta metri di Luperto. Dopo la pausa, ecco l'1-1 di Geijo. L'Empoli riparte con i soliti Zajc, Donnarumma e Krunic e al 15' è ancora in vantaggio con Rodriguez. Il Venezia non demorde e al 21' si va sul 2-2: su angolo, Litteri a due passi dalla porta tocca quel tanto che basta per battere Gabriel. Ma ancora una volta l'Empoli trova la forza di riportarsi in vantaggio e vincere: Donnarumma segna il suo 17/o gol: sulla trequarti recupera palla, si ritrova in area davanti ad Audero e lo supera con un destro sotto la traversa.