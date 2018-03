In ospedale Livorno per meningococco 'C'

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 16 MAR - Un caso di meningite da meningococco C è stato diagnosticato in una donna di 61 anni, casalinga, residente in Versilia. La donna è ora ricoverata a Livorno nel reparto di malattie infettive: le sue condizione sono stazionarie e abbastanza buone, anche se la prognosi è riservata, spiega una nota dell'Asl. La 61enne, che si è presentata stamani al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, per poi essere trasferita a Livorno, non era vaccinata. L'Igiene e Sanità pubblica della Versilia ha già messo in atto tutte le misure necessarie per la profilassi, per tutti contatti più stretti e prolungati.