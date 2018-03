Camera era centrale spaccio, 2 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Avevano affittato una camera in un 'bed and breakfast' a Firenze, in via del Rosso Fiorentino, dove nascondevano alcune dosi di cocaina e 655 grammi di marijuana.

Per questo un 23/enne del Gambia e una 36/enne romena, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in un blitz dei carabinieri in struttura ricettiva. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari, i due usavano la camera come base logistica per la vendita di droga. In particolare, avrebbero rifornito numerosi pusher che sono soliti spacciare lungo la linea della tramvia. I clienti, dopo aver preso un appuntamento per telefono, consegnavano il denaro al 23enne e poi andavano davanti al 'bed and breakfast' dove la donna consegnava loro le dosi lanciandole dalla finestra.