Litiga con moglie,ferisce figlio a Prato

(ANSA) - PRATO, 15 MAR - Un 23enne è stato ferito con un cacciavite al viso e all'addome dal padre: il giovane era intervenuto per sedare una lite tra l'uomo - che a quanto pare era ubriaco - e la moglie. E' successo la notte scorsa, intorno alle 3.00, quando una volante della polizia è intervenuta in un appartamento in via di Reggiana, nel quartiere pratese di San Giusto. I poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo, 46 anni, e lo hanno denunciato per lesioni aggravate. Il giovane è stato accompagnato in ospedale per le medicazioni, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.