Ferito a volto e rapinato in sottopasso

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Un 51enne è stato aggredito da due uomini che, dopo averlo immobilizzato e minacciato con un coltello, gli hanno portato via il portafoglio. E' accaduto ieri mattina intorno alle 9 in un sottopasso pedonale che collega piazza delle Cure a viale Don Minzoni, a Firenze. Nel corso della rapina uno dei malviventi, forse in modo non intenzionale, lo ha ferito al volto col coltello. Il 51enne è stato medicato al pronto soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sull'episodio, uno dei rapinatori, descritto come un giovane di colore, si è parato davanti al 51enne con la scusa di vendergli dei fazzoletti. Il complice lo ha immobilizzato da dietro, e gli avvicinato un coltello all'altezza del volto costringendolo a consegnare il portafoglio. Mentre si allontanava ha mosso il coltello ferendo l'uomo all'altezza del mento.