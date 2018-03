Edizione digitale guida a Via Francigena

(ANSA) - PIACENZA, 15 MAR - E' disponibile in edizione digitale la guida ufficiale della Via Francigena, dal Gran San Bernardo a Roma, in italiano o inglese, su App store e Play store nell'applicazione 'I percorsi di Terre di mezzo'. I contenuti della guida cartacea - spiegano Terre di mezzo e Associazione europea delle Vie Francigene - sono stati resi disponibili, con in più la possibilità di geolocalizzarsi lungo il percorso (circa mille km in 45 tappe) e quella - basta un clic - di telefonare o inviare una mail agli ostelli e agli alberghi dove alloggiare per la notte.

La guida si apre sulle tappe suddivise per Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio. Ciascuna contiene tutte le informazioni indispensabili: i dati tecnici del percorso (lunghezza, dislivello in salita e in discesa, livello di difficoltà), l'altimetria e la descrizione dettagliata del tragitto. Ma soprattutto le mappe online e offline, notizie su storia e arte dei luoghi e tutte le informazioni pratiche.