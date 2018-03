Minacce a sindaca Cascina, denunciato

(ANSA) - PISA, 13 MAR - E' stato individuato in un sessantenne il presunto responsabile delle minacce rivolte alla sindaca di Cascina (Pisa), Susanna Ceccardi, della Lega Nord, che il 17 novembre 2017 aveva ricevuto una missiva contenente una cartuccia calibro 28 per fucile. L'avvocatessa che assiste l'uomo ha ribadito "la totale estraneità ai fatti" del suo assistito. Il sessantenne sarà interrogato venerdì prossimo dal pm e in quell'occasione, aggiunge l'avvocatessa, "risponderemo alle domande degli inquirenti e chiariremo la nostra posizione".

L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Pontedera dopo la denuncia presentata dal sindaco.