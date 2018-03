Elio & Storie Tese, ci sciogliamo al top

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Elio & le Storie Tese a Firenze il 5 maggio, al Mandela Forum: ad annunciare la tappa fiorentina nell'ambito del loro tour d'addio, sono stati gli stessi 'elii', in un incontro con la stampa. "Ci sciogliamo perché siamo al top: stiamo suonando benissimo, siamo ancora belli freschi, è questa l'ultima immagine che vogliamo lasciare. In playback tra l'altro non potremmo proprio suonare; non abbiamo nemmeno le basi dei nostri pezzi", hanno spiegato Elio, Faso e Cesareo.

Ai giovani hanno lanciato un appello contro il fenomeno dell'abbandono della musica praticata con gli strumenti: "Non si suona più: ragazzi, appassionatevi alla possibilità di fondare una band, suonare come dei pazzi, meglio di Elio e le Storie Tese: poi dopo tanti anni potrete sciogliervi e vi accorgerete della figata che è sciogliersi, è bellissimo", ha scherzato Elio. Il tour è dedicato alla memoria di Feiez, al secolo Paolo Panigada, sassofonista, polistrumentista della band, nel ventennale della sua scomparsa, avvenuta nel 1998.