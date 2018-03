Bloccato dopo 120 km fuga in Appennino

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Un inseguimento lungo 120 km, attraverso due regioni e cinque province fra l'Emilia e la Toscana, per fermare il conducente di una Mercedes che era scappato alla vista di una pattuglia della polizia Municipale.

La fuga è terminata alle porte di Prato dove l'uomo, un 54enne di Spilamberto (Modena), è finito in un fosso ed è stato arrestato dai Carabinieri. Ieri pomeriggio a Monteveglio (Bologna) l'uomo ha incrociato un furgone della polizia Municipale. Temendo che i vigili stessero cercando lui, ha cambiato bruscamente direzione e i vigili si sono messo a inseguirlo. Nella sua fuga ha 'bruciato' semafori rossi e sfrecciato, su strade statali, fino a 130 km/h.

Ha attraversato l'Appennino raggiungendo la provincia di Pistoia, poi quella di Prato. A Montemurlo gli hanno sbarrato la strada, facendo finire la sua corsa in un fossato. Oltre all'arresto, il 54enne ha una lunga serie di sanzioni, con la decurtazione di oltre 100 punti dalla patente. Nessuna spiegazione per il suo comportamento.