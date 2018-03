"Pirata in cielo" dedicato a Pantani

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Si intitola "Un Pirata in Cielo", "14 volte Pantani. Dalle vette delle Alpi alle stelle del firmamento", il nuovo libro di Riccardo Clementi. Uscito il 14 febbraio, in occasione del 14/o anniversario della morte del ciclista.

Edito da Urbone Publishing, nel volume il giornalista e scrittore residente a Pontassieve, ha voluto omaggiare la figura del campione scomparso. Tutto ruota tutto intorno al 14: perché tanti sono gli anni senza Pantani, quello il giorno in cui nel 2004 il ciclista scomparve e la 14/a la prima tappa vinta al Giro d'Italia del 1994. E 14 sono i capitoli del libro proprio come - ricorda Clementi - i successi ottenuti tra Giro e Tour.

Ogni capitolo racconta le vittorie di tappa tra il '94 e il '99, dai primi exploit di Merano e Aprica alle magie sull'Alpe d'Huez, dalle indimenticabili imprese con cui nel 1998 realizzò la doppietta Giro-Tour fino al dominio sulle strade d'Italia nel 1999. Tra un traguardo e l'altro, il libro ripercorre i fatti della vita sportiva di Pantani.