Ucciso a Firenze: corteo in ricordo Idy

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAR - Un corteo a Firenze, da piazza S.Maria Novella a ponte Vespucci, dove è stato ucciso il 5 marzo il loro connazionale, e ritorno. E' la manifestazione nazionale organizzata per domani pomeriggio (ritrovo alle 14.30, partenza del corteo alle 15) a Firenze dalle associazioni dei senegalesi in Toscana "per ricordare il proprio concittadino, amico e fratello Idy Diene, ucciso barbaramente" per "ragioni ancora sconosciute" e per affermare "il rifiuto dell'incitamento all'odio nei confronti dei migranti e rifugiati che ha caratterizzato in modo marcato il dibattito pubblico nell'ultimo anno". I promotori hanno invitato tutta la cittadinanza, istituzioni, organizzazioni della società civile e religiose, sindacati "ad unirsi a noi", invitando al tempo stesso tutti "a marciare pacificamente".