Astori, centinaia in piazza per funerali

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - Migliaia le persone in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali di Davide Astori, celebrati dal cardinale Giuseppe Betori. Tra i presenti nella basilica dove si svolgono le esequie, oltre ai famigliai e alal comnpagna Francesca (il cui padre ha avuto un malore in chiesa), ci sono da Giovanni malagò a Renzi, i fratelli della Valle, tutta la Fiorentina e le altre squadre viola, quella femminile e le giovanili. Tante le delegazioni delle altre società di calcio, compresa Juventus e Inter. Tra la gente in piazza, tanti con le sciape viola, c'è chi è arrivato alle 7 per potersi mettere nelle prime file.

In duemila anche allo stadio dove il feretro è passato per un ultimo saluto.

"Siamo qui a pregare per Davide, in questa basilica che l'Italia ha voluto fosse il sacrario degli uomini più illustri che l'hanno onorata, e che custodisce le virtù più alte del nostro popolo", ha detto Betori aprendo la cerimonia funebre. "Queste virtù noi riconosciamo in Davide - ha aggiunto - e per questo lo salutiamo in questo luogo".