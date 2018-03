Non vaccinati sospesi da scuola infanzia

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - In Toscana saranno sospesi da nidi e scuole materne i bambini non in regola con l'obbligo vaccinale: lo annuncia la Regione, spiegando che dopo il 10 marzo sarà inviato un avviso alle famiglie, invitate a presentare alla scuola la documentazione relativa all'avvenuta vaccinazione, o alla prenotazione di un colloquio. Se genitori, tutori o affidatari non avranno presentato la documentazione, i bambini saranno sospesi, pur rimanendo iscritti, e potranno essere riammessi solo dopo la presentazione della documentazione. Per coloro che frequentano la scuola dell'obbligo (7-16 anni), si legge in una nota della Regione, la mancata presentazione della documentazione non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami. In un secondo tempo verranno decise le sanzioni per gli inadempienti. Entro il 30 aprile, le scuole dovranno segnalare alle Asl i bambini che non sono in regola ai fini degli adempimenti di loro competenza.