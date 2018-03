Figc: minuto raccoglimento in A, B e C

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Per commemorare Davide Astori, il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, ha disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento in tutte le partite di calcio programmate nel prossimo week-end in Serie A, B e C. Lo riferisce, in una nota, la Figc.