In 6 intossicati da monossido braciere

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - Intervento di 118 e vigili del fuoco in un appartamento di piazza Martiri della Libertà a Rignagno sull'Arno (Firenze), per un intossicazione da monossido di carbonio. Ieri sera, poco prima delle mezzanotte, sei persone, tra cui un bambino di 7 anni ed un neonato di pochi mesi, sono state portate in ospedale per accertamenti. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, nessuno era in condizioni gravi e il trasporto al pronto soccorso è stato deciso in via precauzionale. L'intossicazione, secondo quanto spiegato dai pompieri, potrebbe essere stata causata da un braciere trovato nell'abitazione.