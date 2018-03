Elezioni: De Falco, io eletto al Senato

(ANSA) - LIVORNO, 06 MAR - "La stampa continua da ieri a diffondere una falsa notizia, secondo cui non sarei stato eletto. In realtà sono stato eletto al Senato nel collegio di Livorno". Così Gregorio De Falco, candidato al Senato a Livorno per il M5s. L'ufficiale della capitaneria di porto era candidato per il M5s sia nel collegio plurinominale sia nel collegio uninominale di Livorno, sfida quest'ultima vinta dall'esponente del centrodestra Roberto Berardi.