Astori, aperta indagine omicidio colposo

(ANSA) - TRIESTE, 5 MAR - Per la morte di Davide Astori "è stata aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti". Lo ha detto il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo. "E' un dovere accertare se la morte di Astori è avvenuta per tragica fatalità o se qualcuno avrebbe dovuto percepire qualcosa", ha detto De Nicolo, sottolineando che "in questo momento non c'è nessuna responsabilità di qualcuno, che ci sembra potrebbe rispondere di qualcosa". L'avvio di questa procedura giudiziaria "ci permette di individuare responsabilità se ci sono in chi lo seguiva".