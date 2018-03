Rogo officina-rivendita moto Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 4 MAR - Un incendio si è sviluppato la notte scorsa in un locale adibito a vendita e officina di moto lungo la via Aurelia sud a Varignano, nel comune di Viareggio (Lucca). Le fiamme, si spiega dai vigili del fuoco intervenuti poco prima delle due, hanno interessato diverse moto che si trovavano all'interno, oltre ad arredi e materiale vario. Per i danni subiti il locale è stato dichiarato momentaneamente inagibile.