Maratona, Meucci è sesto in Giappone

(ANSA) - OTSU (GIAPPONE), 4 MAR - Arriva il record personale dalla trasferta di Daniele Meucci alla maratona di Otsu, in Giappone. Il campione europeo sui 42,195 km taglia il traguardo al sesto posto con il tempo di 2h10:45, undici secondi in meno rispetto al crono che gli era valso lo stesso piazzamento ai Mondiali di Londra nella passata stagione. Sulle strade della Lake Biwa Marathon il 32enne dell'Esercito, con un passaggio di 1h03:58 a metà gara, corre bene e controlla la situazione fino al 28 chilometro. Poi l'ingegnere pisano allenato da Massimo Magnani nel tratto successivo perde terreno, dopo un rapido rientro sul gruppo di testa da cui aveva perso contatto in seguito al rifornimento del 25 km, ma nel finale riesce a superare diversi avversari risalendo dall'11/o posto al parziale dei 30 km, in una giornata calda e piuttosto umida. Per l'azzurro era la decima maratona della carriera e la seconda esperienza in questa tradizionale gara nipponica, che oggi è stata vinta dal debuttante keniano Macharia Ndirangu in 2h07:53.