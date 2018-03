Elezioni: 2 denunciati a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 4 MAR - Due persone sono state denunciate oggi a Livorno durante le operazioni di voto per due episodi accaduti ai seggi allestita in città. In un primo caso, un 65enne è stato denunciato dalla polizia in seguito a un diverbio con il presidente di seggio, perché, secondo quanto spiegato, voleva entrare in cabina con la madre anziana senza avere l'autorizzazione. L'altra denuncia è scattata per un uomo di 59 anni che è stato sorpreso mentre scattava una foto alla scheda dentro la cabina elettorale, utilizzando il cellulare.

Riguardo all'affluenza, alle 19 alle elezioni per il rinnovo della Camera ha votato il 63,88% degli aventi diritto. Alle ore 12 l'affluenza registrata era stata pari al 21,17%. E' quanto si ricava dal sito del ministero dell'Interno. Ad Arezzo alle 19 l'affluenza del 64,32%; a Firenze 65,93; a Grosseto 63,06; a Livorno 63,47; a Lucca 61,73; a Massa Carrara 58,91; a Pisa 63,54; Pistoia 61,92; Prato 65,27; Siena 65,55. Alle 12 a Firenze l'affluenza era stata del 22,76%, ad Arezzo 20,36%; Grosseto 21,22; Livorno 21,29; Lucca 19,64; Massa Carrara 18,99; Pisa 20,55; Pistoia 20,41; Prato 21,89; Siena 21,36.

Le nuove procedure di voto, con l'introduzione del tagliando antifrode, hanno rallentando le operazioni elettorali anche a Firenze come in tutta Italia, come spiegato dal Comune di Firenze che per questo invitato "i cittadini a non recarsi ai seggi all'ultimo momento e li ringrazia per la pazienza e la collaborazione". Grande affluenza ma senza code, invece, - continua Palazzo Vecchio - agli uffici anagrafici e a quello elettorale aperti straordinariamente: fino a metà pomeriggio sono stati rilasciati oltre 1.000 duplicati delle schede elettorali. In alcuni casi, alla scuola elementare Carducci, le forze dell'ordine hanno dovuto sistemare delle improvvisate transenne con nastro rosso e bianco per consentire l'attesa (anche più di un'ora) davanti alle porte dei diversi seggi e garantire comunque il passaggio per uscire o raggiungere le altre sezioni. Anche l'alta affluenza sta comunque creando ulteriori attese.