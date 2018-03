Toscana, neve e ghiaccio fino a 2 marzo

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - Confermato il codice arancione per neve fino alla mezzanotte di oggi per le zone appenniniche settentrionali, mentre quello giallo, sempre per neve, è esteso fino alla mezzanotte di domani, 2 marzo, sulla dorsale appenninica e nei fondovalle di Lunigiana, Garfagnana e Alto Mugello. Codice giallo poi per ghiaccio su praticamente tutta la Toscana fino alle 13 di domani. Infine codice giallo per pioggia domani e per vento fino alla mezzanotte di oggi per alcune zone appenniniche centrali. Così la protezione civile regionale.