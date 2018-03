Maltempo:tramvia no stop notte a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - In vista dell'annunciata nevicata sul territorio fiorentino, la tramvia a Firenze sarà in servizio anche stanotte per ridurre i rischi del possibile accumulo di neve su binari e linea di contatto. Lo rende noto la società di gestione Gest. Il servizio quindi non si interromperà mai: invece di terminare a mezzanotte e mezzo proseguirà fino al mattino, con una corsa ogni 15 minuti circa.

"È una decisione necessaria - dichiara Jean-Luc Laugaa, ad di Gest - per garantire un servizio regolare nella giornata di domani, riducendo i rischi e gli eventuali disservizi che potrebbero manifestarsi causa l'accumulo di neve e di ghiaccio sia lungo i binari che sugli scambi e nella linea di contatto". Il servizio della tramvia, in base all'intensità delle precipitazioni nevose o di possibili imprevisti, potrebbe subire rallentamenti o variazioni.