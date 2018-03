Maltempo: stop mezzi pesanti strade e autostrade Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Causa allerta neve, divieto di circolazione dalle 22 di oggi per i mezzi pesanti su tutte le strade e autostrade, fuori dai centri abitati. Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Firenze e da quelli di Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Arezzo. Il divieto di circolazione riguarda i mezzi con massa superiore a 7.5 tonnellate e sarà in vigore fino a 'cessate esigenze'. Esclusi i veicoli per il trasporto di persone, materiale elettorale, carburanti, merci deperibili, animali vivi se muniti di gomme termiche o catene.