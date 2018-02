Toscana, esteso codice giallo anche neve

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Toscana ancora interessata da un flusso di correnti fredde orientali: per domani previsto un graduale aumento delle nubi che favorirà deboli nevicate fino in pianura in tarda serata a partire dalla costa. Queste le previsioni in base alle quali la sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per ghiaccio e neve alla giornata di domani in particolare sui settori appenninici e sulle zone centro meridionali della regione. Sempre nella giornata di domani verrà valutata l'emissione di una criticità arancione per neve su buona parte della regione per la giornata dell'1 marzo.

In dettaglio oggi e domani probabile formazione di ghiaccio sulle zone interessate dalle nevicate dei giorni scorsi (settori appenninici e zone centro meridionali). Riguardo alla neve dalla tarda sera di domani deboli nevicate fino a quote di pianura a partire dalle zone costiere, in estensione nel corso della notte a gran parte del territorio regionale.