Principio incendio su locomotore treno

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Un locomotore di un treno regionale, il 23466 della linea Siena-Empoli, è stato interessato da un principio di incendio oggi alle 12 nella stazione di Castelfiorentino (Firenze). Non ci sono stati feriti. All'arrivo dei vigili del fuoco i passeggeri erano già stati fatti scendere in via precauzionale. Il fumo non si è propagato nei vagoni rimanendo circoscritto al vano motore. Quanto accaduto non ha comportato l'interruzione del traffico ferroviario, ma ci sono stati comunque ritardi tra i 15 e i 40 minuti per tre treni regionali della stessa tratta.