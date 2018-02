Rottura tubo, evacuate case Volterra

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 26 FEB - La rottura di una tubatura interrata dell'acquedotto comunale a Volterra (Pisa) ha comportato l'evacuazione di alcune abitazioni: il guasto ha determinato un cedimento della fondazione di due fabbricati, con conseguenti lesioni definite importanti. In totale sono cinque le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa, trovando temporaneamente ospitalità da parenti. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i tecnici del Comune di Volterra e la polizia locale oltre all'azienda di gestione dell'acquedotto che si stava già impegnando per sistemare il tratto interessato dalla rottura. Chiuso al traffico e anche ai pedoni il tratto di strada dove si è verificato il cedimento, per permettere le operazioni di ripristino nella massima sicurezza.