Revocato divieto per mezzi oltre 7,5 t

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - E' stata revocata nelle province di Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena e Grosseto l'ordinanza delle prefetture che dalle 22.00 di ieri vietava la circolazione su tutta la rete, stradale e autostradale, fuori dai centri abitati, "ai mezzi avente massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate". Il divieto, che era stato disposto a causa delle avverse condizioni climatiche, è stato revocato "in quanto allo stato non si registrano particolari criticità per la circolazione stradale".