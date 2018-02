Maltempo: in stazione Firenze treni con ritardi fino a 6 ore

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Sono in alcuni casi superiori ancora alle sei ore i ritardi dei treni a lunga percorrenza nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze. I problemi in particolare riguardano i convogli che arrivano dal sud via Roma.

Moltissime i passeggeri in coda per chiedere informazioni sulla situazione causata dal maltempo e dalla neve che sta interessando la capitale, o per effettuare il cambio del biglietto. Per quanto riguarda invece treni regionali la situazione ora sembra essere tornata sotto controllo dopo i problemi di stamani soprattutto sulla tratta Siena-Chiusi e in Valdarno. (ANSA).