Maltempo: Toscana proroga allerta gialla

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - Neve e vento e 'codice giallo' prorogato su tutta la Toscana fino alla serata di domani. Lo ha stabilito la Protezione civile regionale rimodulando "il codice giallo emesso nei giorni precedenti". In Toscana "sono previsti accumuli di neve generalmente inferiori ai 2 cm in pianura, possibili su tutta la regione; fino a 10 cm nelle zone collinari e anche fino a 20-25 cm a quote di montagna. Domani neve a bassa quota su Appennino (versanti emiliano-romagnoli) e Amiata".

Inoltre, "sia oggi che domani sono previsti venti di Grecale anche con raffiche localmente forti. Nevicata copiosa, intorno a mezzogiorno, sulle colline di Livorno, nelle zone residenziali di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio. Deboli e locali nevicate si sono registrate anche sulle colline del Chianti e dell'Empolese Valdelsa. Fiocchi a Pratolino ed a Firenze mentre sull'Appennino, ad Abetone e Sambuca Pistoiese, la neve ha già superato il metro.