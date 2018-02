Minacce morte alla madre, arresti

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Un uomo di 35 anni e la sua fidanzata, 20enne, sono stati arrestati ieri dai carabinieri con l'accusa di atti persecutori. Avrebbero minacciato di morte la madre del 35enne, che impaurita ha contattato il 112.

L'episodio è avvenuto in un'abitazione in provincia di Firenze.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, in passato i due avrebbero picchiato la donna, arrivando anche a tentare di soffocarla. Le violenze, sia fisiche che psicologiche, sarebbero iniziate nel 2014, per poi aumentare progressivamente per frequenza e intensità.