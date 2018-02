Maltempo: Firenze,più posti per homeless

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Con l'arrivo del freddo siberiano il Comune di Firenze aggiunge da domani 30 posti all'accoglienza invernale dei senza fissa nelle strutture Fuligno, Albergo Popolare, Ostello del Carmine. Il servizio consiste nell'offrire un'attività di pronta accoglienza notturna destinata a cittadini italiani e stranieri, uomini maggiorenni, donne sole e con bambini, residenti o non a Firenze, in possesso di un documento di riconoscimento. Anche la comunità di S.Egidio è impegnata e "alcuni senza fissa dimora, già individuati, saranno accolti presso la sede" dove prosegue ogni martedì e sabato la raccolta di coperte, sacchi a pelo e altri indumenti. L'Autorità Idrica Toscana ha scritto ai gestori dei servizi idrici Nuove Acque, Publiacqua, Acquedotto del Fiora, Acque e Gaia dicendo di potenziare i servizi all'utenza in particolare call center e servizi telefonici per guasti, e di dare massima operatività alle squadre di pronto intervento. Agli utenti Ait dice di proteggere i contatori con stracci di lana.