Cognigni a Renzi, viola in ottima salute

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - "Mi sono stupito che lo abbia chiesto a te, ma meglio a te che non a Calenda, perché se no mi preoccupavo se c'era qualche ristrutturazione societaria in corso: la Fiorentina gode di ottima salute, soprattutto in questo periodo sta molto molto bene". Lo ha detto Mario Cognigni, presidente esecutivo della Acf Fiorentina, rispondendo al segretario del Pd Matteo Renzi, dopo che un imprenditore, con un 'siparietto' sportivo aveva fatto una domanda allo stesso Renzi sulla Fiorentina. Renzi ha incontrato oggi gli associati di Confindustria Firenze, incontro a cui ha partecipato anche Cognigni. "Spero che il progetto che la Fiorentina ha sullo stadio possa vedere la luce, ha detto Renzi - per il bene del club e per il bene infrastrutturale della città".